Liam Gallagher, guarda il trailer del documentario 'As It Was'

E' stato reso disponibile sul canale YouTube ufficiale della Screen Media Films il primo trailer ufficiale di "As It Was", documentario in uscita il prossimo 13 settembre nelle sale britanniche (benché, in prima battuta, la distribuzione fosse stata prevista per lo scorso giugno) che documenta il ritorno alla musica di Liam Gallagher dopo lo scioglimento degli Oasis, avvenuto nel 2009: il lungometraggio, già disponibile alla prevendita in home video in formato DVD e Blu-Ray a prezzi compresi tra i 28 e 31 euro, verrà presentato al pubblico appena una settimana prima dell'uscita di "Why Me? Why Not", la seconda prova solista sulla lunga distanza dell'ex frontman della band di "Wonderwall".

Nella clip sono inclusi alcuni dei passaggi più importanti nella carriera del cantante e autore mancuniano, dalle intemperanze risalenti al periodo degli Oasis al periodo difficile seguito allo scioglimento della formazione di "Supersonic", che vide il minore dei fratelli Gallagher prima impegnato con i Beady Eye - coi quali pubblicò due album, "Different Gear, Still Speeding" nel 2011 e "BE" nel 2013 - poi chiudere anche il progetto varato con i suoi ex compagni di gruppo per allontanarsi temporaneamente dall'attività musicale, alla quale Liam avrebbe comunque fatto ritorno nel 2017 con il primo album firmato in proprio "As You Were": il trailer, non ha caso, ha tra gli ultimi frammenti della sintetica cronistoria il passaggio di Gallagher a One Love Manchester, il concerto benefico tenutosi all'Old Trafford Cricket Ground il 4 giugno 2017 organizzato per raccogliere fondi da devolvere alle famiglie delle vittime dell'attentato del 22 maggio al concerto di Ariana Grande - sempre a Manchester - del quale la voce di "Wall of Glass" fu, insieme ai Coldplay e alla stessa Grande - headliner.