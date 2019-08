Marvin Gaye: ‘What’s going on live’ in vinile uscirà a ottobre

Il live dell’1 maggio del 1972 - in cui il gigante del soul presentò dal vivo nella sua interezza, per l’unica volta, il disco uscito nel 1971 – sarà pubblicato in vinile. “What’s going on live” sarà disponibile dal prossimo 18 ottobre e – uscito già nel formato CD nel 2001 insieme a un’edizione speciale dell'album più famoso di Marvin Gaye – presenterà, tra gli altri, brani come “That’s the way love is”, “You”, “Right on” e “Wholy holy”, registrati al Kennedy Center di Washington D.C.

Per la prima volta in vinile, la versione live dell'ideale seguito di "That's the way love is" ha visto John Morales impegnato al mix durante la sessione al M+M Mix Studios ed è stato rimasterizzato da Alex Abrash.

La nuova edizione di “What’s going on live”, riproposta anche in CD – che esce dopo la pubblicazione dell’album perduto del 1972, “You’re the man” (qui la recensione) - presenterà un cofanetto con foto inedite dell’artista di realizzate durante la sua esibizione a Washington e alcune note inedite scritte dal biografo di Gaye, David Ritz.