Alter Bridge, nuovo singolo e lyric video: "Take The Crown"

Nuovo singolo estratto dall'imminente album "Walk The Sky" (Napalm Records/Audioglobe) per la band di Miles Kennedy. Il pezzo si chiama "Take The Crown" ed è online corredato da lyric video. Si tratta del terzo brano svelato per anticipare il disco.

Gli Alter Bridge saranno in tour europeo con il loro "Victorious Sky Tour" a novembre e dicembre del 2019; con loro ci saranno gli special guest Shinedown, Sevendust e The Raven Age. L'unica data italiana prevista è per il 2 dicembre al Mediolanum Forum di Milano.