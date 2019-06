Concerti, Alter Bridge a dicembre a Milano. Il 18 ottobre il nuovo album

Due novità dall’universo Alter Bridge. La prima: Myles Kennedy, Mark Tremonti e soci daranno alle stampe il prossimo 18 ottobre il loro sesto capitolo discografico, “Walk The Sky”. La seconda: l’album sarà accompagnato da un tour europeo che farà una tappa anche in Italia, prevista al Forum di Assago, nella periferia sud di Milano, il 2 dicembre 2019.

Che l'ideale seguito di "The Last Hero", datato 2016, sarebbe arrivato nell’autunno 2019 già si sapeva, prendendo per buone le parole del co-frontman della band Mark Tremonti, che lo scorso febbraio aveva annunciato il progetto in un’intervista. L’ufficialità, però, arriva solo ora, suggellata anche dalla tracklist di “Walk The Sky”. Eccola:

1) One Life

2) Wouldn't You Rather

3) In The Deep

4) Godspeed

5) Native Son

6) Take The Crown

7) Indoctrination

8) The Bitter End

9) Pay No Mind

10) Forever Falling

11) Clear Horizon

12) Walking On The Sky

13) Tear Us Apart

14) Dying Light

Sul fronte dell’attività live, invece, i concerti degli Alter Bridge saranno aperti da Shinedown (in tutte le date), Sevendust (solo in Gran Bretagna) e The Raven Age (tutte le date non britanniche). A proposito dei tre opening act Tremonti ha raccontato: “Siamo onorati di tornare con i nostri amici SHINEDOWN, SEVENDUST e THE RAVEN AGE quest'inverno. Ci vediamo presto! Non potremmo essere più soddisfatti di questa line-up e non vediamo l'ora di farvi ascoltare le nuove canzoni!”.