Babymetal: la copertina e la tracklist di "Metal Galaxy"

Come già riportato, il terzo album delle Babymetal uscirà l'11 ottobre prossimo su earMUSIC. "Metal Galaxy" (questo il titolo) giunge tre anni dopo la pubblicazione del precedente "Metal Resistence".

Il nuovo disco della band giapponese include 14 bran e sarà disponibile su CD e doppio LP. In scaletta sono inclusi cinque brani che vedono la partecipazione di ospiti speciali: il chitarrista Tak Matsumoto dei B'z è in "Da Da Dance"; Il cantante Joakim Brodén dei Sabaton in "Oh! Majinai"; i chitarristi Tim Henson e Scott LePage dei Polyphia in "Brand New Day"; la cantante Alissa White-Gluz degli Arch Enemy è presente in "Distortion"; il rapper F.HERO in "Pa Pa Ya!!".

Questa è la copertina:

Questa, invece, la tracklist del disco:

01. FUTURE METAL

02. DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)

03. Elevator Girl - English ver. -

04. Shanti Shanti Shanti

05. Oh! MAJINAI (feat. Joakim Brodén)

06. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)

07. Night Night Burn!

08. IN THE NAME OF

09. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

10. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

11. Kagerou

12. Starlight

13. Shine

14. Arkadia

Le Babymetal saranno in Europa in tour, ma non toccheranno purtroppo l'Italia. Queste le date previste nel Vecchio Mondo per tutto l'arco di febbraio del 2020 (una sola è a marzo):

02/03/20 – Fryshyset, Stockholm (Svezia)

02/04/20 – Sentrum Scene, Oslo (Norvegia)

02/05/20 – VEGA Main Hall, Copenhagen (Danimarca)

02/08/20 – Große Freiheit, Hamburg (Germania)

02/09/20 – Elysee Monmatre, Paris (Francia)

02/11/20 – Gasometer, Vienna (Austria)

02/13/20 – Carlswerk Victoria, Cologne (Germania)

02/14/20 – Huxleys, Berlin (Germania)

02/16/20 – AB, Brussels (Belgio)

02/17/20 – O13, Tilburg (Olanda)

02/19/20 – Barrowland, Glasgow (UK)

02/20/20 – Great Hall, Cardiff (UK)

02/22/20 – Apollo, Manchester (UK)

02/23/20 – Hammersmith Apollo, London (UK)

02/26/20 – House of Culture, Helsinki (Finlandia)

02/28/20 – M1, St. Petersburg (Russia)

03/01/20 – Adrenaline Stadium, Moscow (Russia)