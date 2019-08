Thom Yorke curatore di una fanzine speciale, in numero unico

Il leader dei Radiohead, Thom Yorke, in collaborazione con "Crack Magazine", ha realizzato una fanzine che uscirà in numero unico ed edizione limitata. La pubblicazione è fissata per il giorno 13 settembre 2019 e il titolo è "See You".

La fanzine contiene interviste con otto personalità - artisti, attivisti e musicisti - scelte da Yorke in persona. Anche le domande a cui tutti hanno risposto sono state elaborate dal musicista.

Fra i nomi che hanno partecipato all'iniziativa ci sono lo sceneggiatore Luca Guadagnino (che ha lavorato con Yorke in occasione della colonna sonora per il remake di "Suspiria"), la compositrice pioniera dell'elettronica Laurie Spiegel, la musicista sperimentale Kali Malone e il visual artist Christian Holstad.

La fanzine è introdotta da una prefazione firmata da Yorke che, a sua volta, risponde alle medesime domande poste agli altri artisti, come a chiudere il cerchio. Sono presenti anche lavori grafici di Stanley Donwood (alias Tchocky) e di Holstad.

Tutti i profitti ottenuti dalla vendita della fanzine saranno donati a Greenpeace. E' già possibile pre-ordinarla.