Queen: il video di "Don't Stop Me Now" supera i 500 milioni di visualizzazioni

Ha sfondato il tetto dei 500 milioni di visualizzazioni il video ufficiale di "Don't Stop Me Now", il classicone dei Queen.

Il clip - caricato su YouTube praticamente 11 anni fa esatti (il 1 agosto del 2008, per la precisione) - è stato diretto da J. Kliebenstein ed è incentrato sulle immagini live della band britannica che esegue il brano al Forest National Stadium di Bruxesseles il 26 gennaio 1979.

"Don’t Stop Me Now" originariamente uscì come pezzo incluso nell'album "Jazz" del 1978; venne poi pubblicato in veste di singolo a gennaio del 1979. La canzone è scritta interamente da Freddie Mercury e i Queen la incisero nel mese di agosto del 1978 presso i Super Bear Studios di Berre-les-Alpes, in Francia.

Il pezzo, come singolo, si comportò in maniera bizzarra nelle classifiche: in Inghilterra arrivò in top ten (al numero 9, come piazzamento migliore), mentre negli USA non superò il numero 86.

Nonostante tutto, nel corso degli anni "Don't stop Me Now" è comunque divenuta una delle composizioni più note e amate dei Queen, grazie alla costante presenza nelle programmazioni radiofoniche e all'utilizzo massiccio come musica per spot pubblicitari e programmi televisivi.