Michael Jackson, la HBO presenta istanza di estinzione del processo per 'Leaving Neverland'

Il team legale della HBO, il network televisivo che ha distribuito il controverso documentario sullo scomparso Re del Pop "Leaving Neverland", ha presentato presso il tribunale di Los Angeles un'istanza formale per chiedere la definitiva estinzione del processo per danni intentato dalla fondazione Michael Jackson, che aveva definito il lungometraggio "sensazionalista e vergognoso" prima ancora della messa in onda e che, lo scorso 22 febbraio, aveva annunciato di voler adire le vie legali per chiedere alla HBO un risarcimento pari a 100 milioni di dollari.

Secondo gli avvocati del network il documentario, basato sulle testimonianze degli oggi trentaseienne e quarantunenne Wade Robson e James Safechuck, godrebbe della protezione dell'ordinamento legale americano: "La distribuzione di questo documentario da parte della HBO - che racconta le storie personali di due persone che descrivono in dettaglio come, da giovani, siano stati abusati sessualmente per anni da Michael Jackson, probabilmente una delle figure pubbliche più famose al mondo - costituisce un'attività protetta ai sensi Primo Emendamento della Costituzione Americana e dal codice di procedura civile della California, sezione 425.16".

Tuttavia il team legale ingaggiato dalla fondazione intitolata dalla voce di "Thriller" non contesta alla HBO il contenuto in sé del documentario, quanto una violazione di una clausola di non denigrazione sottoscritta dal network nei confronti di Jackons nel 1992, quando il gruppo ottenne i diritti per trasmettere il live “Michael Jackson In Concert a Bucarest: The Dangerous Tour” impegnandosi a sottoscrivere un impegno formale a rinunciare a qualsiasi forma di discredito dell'artista attraverso i propri palinsesti. Benché i legali della HBO avessero già contestato la validità della clausola, il processo - almeno per il momento - non è ancora stato fermato: la prossima udienza del procedimento, infatti, è stata fissata per il prossimo 19 settembre.