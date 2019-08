'Stardust': guarda la prima foto di Johnny Flynn/David Bowie

E’ stata svelata la prima foto dell’attore e musicista sudafricano Johnny Flynn nei panni di David Bowie in ‘Stardust’, il biopic sul musicista inglese scomparso il 10 gennaio 2016 mentre si dirige negli Stati Uniti nel 1971, un viaggio che ha ispirato la creazione di Ziggy Stardust.

Nella prima foto diffusa dalla produzione, Flynn appare come un giovane Bowie seduto in una tavola calda mentre fuma una sigaretta.

L’uscita del film è annunciata per il prossimo anno e la famiglia di Bowie ha preso le distanze dalla produzione. Il figlio dell’artista, il regista Duncan Jones, ha confermato su Twitter che il film non è autorizzato e non vi comparirà sua musica. Ha scritto:

“Sono abbastanza certo a nessuno è stato concesso il diritto alla musica per un qualsiasi biopic... Lo saprei. Non sto dicendo che questo film non si stia girando. Onestamente non saprei. Sto dicendo che così com'è, questo film non contiene musica di papà e non riesco a immaginare che cambi. Se si vuole vedere un film biografico senza la sua musica o la benedizione della famiglia, dipende dal pubblico”.

Una sinossi ufficiale del film recita così: “Incontra David prima di Bowie. Una delle più grandi icone della storia della musica. Ma chi era il giovane dietro le molte facce? Nel 1971, un David Bowie 24enne (Johnny Flynn) intraprende il suo primo viaggio in America con il pubblicitario in difficoltà Ron Oberman (Marc Maron), per poi incontrare un mondo non ancora pronto per lui".