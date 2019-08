Noel Gallagher: guarda il video di "This Is The Place"

Noel Gallagher ha pubblicato il video del suo ultimo singolo "This Is The Place" diretto da Dan Cadan e Jonathan Mowatt. La canzone è la title track del prossimo EP dei suoi High Flying Birds, in uscita il 27 settembre.

Oltre a "This Is The Place", l'EP conterrà le nuove canzoni "A Dream Is All I Need To Get By" e "Evil Flower". Mentre le ultime due tracce sono un remix di Dense & Pika di "This Is The Place" e un ‘Reflex Revision’ mix di "Evil Flower".

"This Is The Place" è il secondo dei tre EP che l’ex Oasis ha in programma di pubblicare. Il primo è stato "Black Star Dancing" uscito sul mercato nel mese di giugno.