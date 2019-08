Miley Cyrus: ecco il nuovo inedito ‘Slide away’

L’ex volto noto di Disney Channel – nei giorni scorsi sulle prime pagine dei rotocalchi in seguito alla separazione dal marito, l’attore Liam Hemsworth – ha pubblicato una nuova canzone: “Slide away”.

Il nuovo brano presentato da Miley Cyrus, che esce a un mese di distanza dal video di “Mother's daughter”, segue la pubblicazione di “She's coming” (qui la recensione). L’album di sei brani, a cui hanno collaborato anche Mark Ronson e RuPaul, anticipa altri due EP - "She Is Here" e "She Is Everything", attesi rispettivamente entro l'estate e tra l'autunno e l'inverno di quest'anno – che porteranno a “She is Miley Cyrus”, settimo disco atteso della cantante.

Ascolta “Slide away”: