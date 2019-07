Miley Cyrus celebra le donne nel video "Mother's daughter"

Ogni volta, la cantante americana sposta l'asticella più in alto, in termini di creatività e provocazione. Il nuovo clip estratto dall'EP She is Coming” (qui la recensione) riguarda "Mother's daughter" e vede Miley rappresentare la diversità e la femminilità in modo libero, dichiarando fin dai primi frame che "Every woman is a riot", uno dei diversi slogan che accompagnano la performance. “Sin is in your eyes,”. “virginity is a social construct” and “you are fuckin beautiful”, si legge, mentre la cantante canta

Don’t fuck with my freedom

I came to get me some

I’m nasty, I’m evil

Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter

Ecco il video - verso la fine compare anche Tish Cyrus, la madre di Miley