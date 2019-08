Def Leppard, debutta la residency a Las Vegas: scaletta e video

La band di Joe Elliott ha dato il via ieri sera, 14 agosto, alla residency che per 12 date vedrà impegnati i Def Leppard a Las Vegas. Per il primo appuntamento allo Zappos Theater del Planet Hollywood Resort and Casino della Città delle luci i Def Leppard hanno proposto una scaletta di ventitré canzoni, inclusiva di due brani che la band non aveva ancora mai suonato dal vivo: “Let Me Be The One” (“X”, 2002) e “We Belong” (“Def Leppard”, 2015). Non sono mancati poi pezzi che il gruppo non portava su un palco da parecchio tempo: “Have You Ever Needed Someone So Bad” (“Adrenalize”, 1992) dal 2005, “Now” (“X”, 2002) dal 2003, “Billy’s Got a Gun” ("Pyromania", 1983) dal 2002 e “Die Hard The Hunter” ("Pyromania", 1983) dal 1992.

La residency nella città del Nevada non è la prima per i Def Leppard: nel 2013 la formazione ha portato a Las Vegas una serie di show che proponeva per intero il loro album del 1987 “Hysteria”. Elliott e soci hanno fatto sapere che i concerti, in programma fino al mese di settembre, manterranno invariati alcuni elementi ma avranno anche alcuni aspetti distintivi diversi per ogni live.

I Def Leppard, discograficamente fermi all’album eponimo uscito nel 2015, sono entrati nella Hall of Fame nel corso dell’ultima tornata della cerimonia che ogni anno accoglie nell’Olimpo del rock nuovi nomi, risultando la band più votata dal pubblico.

Ecco la scaletta e qualche video dell’esibizione della band di ieri sera al Planet Hollywood Resort and Casino:

1. “Die Hard the Hunter”

2. “Animal”

3. “Excitable”

4. “Promises”

5. “Foolin’”

6. “Slang”

7. “Billy’s Got a Gun”

8. “Bringin’ on the Heartbreak”

9. “Switch 625”

10. “Let Me Be the One”

11. “We Belong”

12. “Have You Ever Needed Someone So Bad”

13. “Two Steps Behind”

14. “Now”

15. “Rocket”

16. “Let’s Get Rocked”

17. “Hysteria”

18. “Love Bites”

19. “Armageddon It”

20. “Pour Some Sugar on Me”

Bis

21. “Let’s Go”

22. “Rock of Ages”

23. “Photograph”