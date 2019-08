Mumford & Sons, tre concerti ‘tropicali’ in Messico con ospiti

Per chiudere in bellezza il suo tour a supporto di “Delta”, l’ultimo album dei Mumford & Sons uscito lo scorso anno, la band capitanata da Marcus Mumford si esibirà in una tre giorni conclusiva a Cancun, in Messico, il 27, 28 e 29 febbraio prossimi. La formazione folk rock ha coinvolto per l’occasione diversi altri artisti e farà da headliner dell’evento, battezzato Agora Del Mar, per due delle tre date annunciate al Moon Palace: con il gruppo londinese, si legge sul loro sito ufficiale, ci saranno Phoebe Bridgers, Jenny Lewis, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Dermot Kennedy, The Tallest Man On Earth, Gill Landry e Kevin Garrett.

“Non abbiamo trascorso abbastanza tempo in Messico e vogliamo rimediare. Quindi, a febbraio, curiamo un evento con tutte le nostre band preferite a Cancun”, ha scritto la band sui social, concludendo: “Non è un concerto normale dunque venite a trovarci nel mare Caraibico se potete”.

Esclusa la tre giorni a Cancun la tournée della band di “I Will Wait” terminerà nel novembre 2019, con l’ultima tappa in Asia, dopo aver preso il via a Belfast, in Irlanda del Nord, nel novembre dello scorso anno. Noi siamo andati a sentirli nell’unica data prevista dalla band nella Penisola andata in scena lo scorso 29 aprile al Forum di Assago: trovate qui la nostra recensione del live. “Delta”, anticipato dai singoli “Guiding Light” e “If I Say”, segue di tre anni il precedente “Wilder Mind”, il disco “della svolta” della band, da molti fan considerato molto lontano dal suono che aveva caratterizzato gli esordi del gruppo.