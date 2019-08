A$AP Rocky: giudicato colpevole dell'aggressione avvenuta a Stoccolma

La corte di Stoccolma ha dichiarato il rapper americano colpevole di aggressione a seguito delle accuse mosse dalle autorità scandinave dopo una rissa avvenuta all’inizio di luglio.

Nonostante la scarcerazione di A$ap Rocky, avvenuta all’inizio del mese di agosto, dal centro di detenzione di Stoccolma – e l’intervento del presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, che aveva poi dato lui stesso l’annuncio sulla liberazione di Rocky – le autorità giudiziarie hanno ritenuto il rapper colpevole del fatto accaduto. Rakim Mayers è stato così condannato a sei mesi di carcere. La condanna è stata però sospesa e il giudice ha stabilito che Rocky non tornerà in prigione, dopo aver trascorso quasi un mese presso il centro di detenzione svedese.

La decisione presa dalla corte - e riportata dal New York Times – arriva a seguito della sentenza definitiva che si è tenuta oggi, 14 agosto, a Stoccolma. Insieme ad A$AP Rocky sono stati giudicati colpevoli anche due mebri del suo entourage - Bladimir Corniel e David Rispers.

Il tribunale - secondo quanto riportato dalla versione online della BBC News - ha affermato che i tre accusati di aggressione, durante l'accaduto, non si trovavano in una situazione tale da avvalersi del diritto di autodifesa.

È stato quindi ordinato che vengano risarciti i danni alla vittima da parte del rapper che, nonostante abbia ricevuto una condanna sospesa e una multa, non trascorrerà più tempo in prigione.