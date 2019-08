Junior Cally, la tracklist e i featuring di ‘Ricercato’

View this post on Instagram

“RICERCATO” IL MIO SECONDO DISCO FUORI IL 6 SETTEMBRE 👑 PREORDINA ORA IL DISCO AUTOGRAFATO + GADGET ESCLUSIVO NEL LINK IN BIO. Sono un essere umano come voi, Viviamo delle stesse emozioni, Soffro come voi, rido come voi, piango come voi. Negli anni, in molti mi hanno puntato il dito, dicendomi che non sarei stato all’altezza, di non essere pronto per questo campionato. Eppure sono qui, al mio secondo disco, che vi piaccia o meno. Preparatevi, comincia il conto alla rovescia. Vi amo.