Foo Fighters, su YouTube l'intero concerto a Wembley del 2008

Nuova uscita nell'operazione di apertura degli dei Foo Fighters partita all'inizio dello scorso. Dopo due EP dal vivo, questa volta la band di Dave Grohl ha pubblicat un concerto intero, in video, su YouTube: quello del 7 giugno 2008 a Wembley.

In scaletta anche un set acustico e due cover dei Led Zeppelin. Ecco video e setlist

SETLIST

The Pretender

Times Like These

No Way Back

Cheer Up, Boys (Your Make Up Is Running)

Learn to Fly

This Is a Call

Long Road to Ruin

Breakout

Stacked Actors



Acoustic

Skin and Bones

Big Me

Marigold - Cover di Late!

My Hero

Cold Day in the Sun



Let It Die



End Of Runway

Everlong



Main Stage

Monkey Wrench

All My Life



Main Stage

BIS #1