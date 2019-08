Elvis Presley: il film di Baz Luhrmann uscirà nel 2021

Se ne parla ormai da sette anni, ma ora finalmente c'è una data: il film di Baz Luhrmann sulla vita di Elvis Presley uscirà al cinema il 1° ottobre 2021.

La pellicola, di genere biopic, è prodotta da Warner Bros. e racconterà l'ascesa al successo del Re del Rock e parallelamente la storia degli Stati Uniti degli anni '50, '60 e '70.

Ad interpretare Elvis sarà l'attore statunitense Austin Butler, classe 1991, salito alla ribalta alla metà degli anni 2000 grazie a serie per ragazzi come "Ned - Scuola di sopravvivenza", "Hannah Montana" (la stessa serie che lanciò Miley Cyrus) e "Zoey 101", e che per il cinema ha già lavorato con Jim Jarmusch e Quentin Tarantino, rispettivamente per "I morti non muoiono" e "C'era una volta a... Hollywood" (in Italia arriverà il 18 settembre).