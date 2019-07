Ora è ufficiale: Woodstock 50 è stato cancellato. Non è un'ipotesi come quelle che erano circolate nelle ultime settimane: gli organizzatori hanno annunciato l'annullamento definitivo del festival, la cui intenzione era quella di celebrare in occasione del cinquantennale la quattro giorni di musica (e non solo) che nell'agosto del 1969 radunò a Bethel un milione di spettatori, tramite un lungo comunicato stampa in cui hanno riepilogato le difficoltà incontrate nella progettazione dell'evento. Solo poche ore fa alcune testate internazionali avevano riportato la notizia del ritiro dal cast di Miley Cyrus, Santana, Racounteurs e Lumineers, dopo Jay-Z e John Fogerty.