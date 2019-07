Cesare Cremonini: 'Ecco perché i Lunapop si sono sciolti'

Cesare Cremonini è stato intervistato da Walter Veltroni per il numero il magazine 7 del Corriere della Sera disponibile in edicola fino al prossimo giovedì, primo agosto. Nel corso del colloquio, del quale di seguito riportiamo alcuni stralci particolarmente significativi, il cantautore bolognese ha spaziato a tutto campo parlando tanto della sue origini come artista, della sua carriera e della situazione (non solo musicale) attuale.

Riguardo ai suoi primi passi come artista, Cremonini ha dichiarato:

"Nasco, per influenza dei genitori, dalla musica classica quindi ho avuto un approccio alla musica che prevedeva metodo, studio, pratica sullo strumento. L’arrivo alla musica cantata, alla scrittura delle canzoni è stato forse il giusto contrasto per ribellarmi ad una traiettoria prestabilita. La mia prima lezione di pianoforte la ricordo come una rivoluzione, ma anche come l’inizio di un percorso di studi. Ho imparato ad avvicinarmi alla musica non con presunzione, ma con la coscienza di doverla imparare. La musica è una cosa seria. Quando tu incontri un universo così profondo, così largo, così difficile da attraversare totalmente, devi sentirti sempre in viaggio, sempre alla ricerca. Ancora oggi la sensazione che ho, quando scrivo canzoni, è di non essere ancora veramente capace di farlo. Forse il fatto che io dopo vent’anni sia ancora qua e che ancora abbia l’entusiasmo, la voglia, lo stimolo e la paura di non riuscirci, è dovuto al fatto che il primo approccio con la musica per me sono stati Beethoven, Mozart, Chopin"

La voce di "Possibili scenari" ha anche commentato le cause che, nel 2002, portarono allo scioglimento dei Lunapop, la band con la quale conquistò la fama nazionale:

I Lunapop si sciolsero perché le regole che tenevano in piedi un progetto musicale composto da ragazzi così giovani erano regole strane, utili ma molto difficili. La prima era: i genitori fuori dalle scatole. La seconda: possibilmente anche le fidanzate. Regole impossibili da rispettare, per ragazzi tra i diciassette e i diciotto anni, tutti di famiglie borghesi. Figli della Bologna che coltivava il valore della famiglia, quindi del condividere la vita dei figli. I Lunapop diedero vita ad un progetto che ebbe un successo straordinario. Ancora oggi l’ultimo grande successo della musica italiana, dal punto di vista discografico. Nel momento in cui si ruppero questi equilibri, queste regole divennero impraticabili, non era più pensabile poter continuare"

Riguardo la situazione sociale attuale, Cremonini ha commentato: