Alter Bridge, ascolta il nuovo singolo 'Pay No Mind'

Dopo "Wouldn't You Rather", gli Alter Bridge hanno reso disponibile sul proprio canale YouTube ufficiale lo streaming del secondo estratto dal nuovo album "Walk The Sky", atteso nei negozi per il prossimo 18 ottobre: il brano, intitolato "Pay No Mind", è la nona traccia presente nella scaletta della sesta prova sulla lunga distanza della formazione di Orlando, Florida.

La band, nella quale - oltre al sodale di Slash nei Conspirators Myles Kennedy - militano anche il chitarrista e cantante Mark Tremonti, il bassista Brian Marshall e il batterista Scott Phillips (tutti in precendenza dei Creed), sarà di scena in Italia il prossimo 2 dicembre (al Forum di Assago, alla periferia sud di Milano) per quello che sarà l'unico appuntamento con il pubblico tricolore per il 2019.

Ecco, di seguito, la tracklist di "Walk The Sky":

1) One Life

2) Wouldn't You Rather

3) In The Deep

4) Godspeed

5) Native Son

6) Take The Crown

7) Indoctrination

8) The Bitter End

9) Pay No Mind

10) Forever Falling

11) Clear Horizon

12) Walking On The Sky

13) Tear Us Apart

14) Dying Light