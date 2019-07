Giovanni Allevi arruola giovani musicisti

A margine di un incontro con i ragazzi del Giffoni Film Festival il compositore, direttore d'orchestra e pianista marchigiano ha annunciato il lancio di un progetto rivolto a giovani musicisti. Battezzato "Allevi MasterClass", il progetto di Giovanni Allevi coinvolgerà musicisti e professori d'orchestra under 30, che avranno modo di unirsi all'Orchestra Sinfonica Italiana, con la quale il pianista ha più volte collaborato nel corso della sua carriera, per la prossima tournée del compositore. Superata la selezione e la settimana di formazione, li attenderà un contratto da professionisti per unirsi alla tournée di Natale 2019 in cui potranno esibirsi, da professori d’orchestra, nei più prestigiosi teatri d’Italia. La "Allevi MasterClass" sarà ospitata in Basilicata: l'iscrizione sarà completamente gratuita.