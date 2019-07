Queen, “We will rock you”, il musical: date autunno/inverno

L’11 aprile 2019, nel prestigioso Teatro Regio di Parma, si è conclusa la prima stagione teatrale di “We Will Rock You”, lo spettacolo con le canzoni dei Queen. Dopo un tour che ha registrato circa 65.000 spettatori paganti nelle 56 repliche che hanno toccato da nord a sud le principali città italiane, Barley Arts annuncia una seconda stagione teatrale, per la regia di Michaela Berlini e la direzione artistica di Valentina Ferrari, che inizierà a novembre 2019 e si prolungherà lungo tutto il 2020 (tutte le date in chiusura di pagina).

Lo spettacolo originale è stato scritto e prodotto da Ben Elton, in collaborazione con Roger Taylor e Brian May. Le musiche e le canzoni sono quelle originali, cantate in lingua inglese e eseguite rigorosamente dal vivo da una band formatasi per l’occasione.

Per questa nuova stagione del musical sono confermati le coreografie di Gail Richardson, l’apparato scenografico di Colin Mayes, la direzione musicale di Riccardo Di Paola e la direzione vocale di Antonio Torella.

Partner ufficiale della nuova stagione di “We Will Rock You” sarà Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. We Will Rock You sosterrà infatti la campagna “Illuminiamo il futuro” lanciata da Save the Children per contrastare la povertà educativa che colpisce i bambini e i ragazzi nel nostro Paese, anche attraverso una rete di 24 Punti Luce in tutta Italia per garantire ai minori una vasta gamma di attività educative gratuite.



QUESTE LE DATE ANNUNCIATE

Senigallia (31 ottobre e 1 novembre, Teatro La Fenice)

Napoli (5 novembre, Teatro Augusteo)

Bari (8 novembre, Teatro Team)

Genova (12 e 13 novembre, Teatro Politeama)

Parma (21 novembre, Teatro Regio)

Padova (30 novembre, Teatro Geox)

Lugano (10 e 11 dicembre, LAC Lugano)

Brescia (14 dicembre, Teatro Morato)

Sanremo (21 dicembre, Teatro Ariston)

Varese (10 gennaio 2020, Teatro Apollonio)

Legnano (17 gennaio, Teatro Galleria)

Torino (24 e 25 gennaio, Teatro Colosseo)

Roma (dal 28 gennaio al 2 febbraio, Teatro Brancaccio)

Firenze (dal 7 al 9 febbraio, Teatro Verdi)

Cosenza (12 febbraio, Teatro Rendano)

Catania (14 febbraio, Teatro Metropolitan)

Ascoli Piceno (18 e 19 febbraio, Teatro Ventidio Basso)

Mestre (dal 25 febbraio all’1 marzo, Teatro Toniolo)

Vicenza (4 e 5 marzo, Teatro Comunale)

Milano (dall’11 al 15, dal 18 al 22 marzo, Teatro Ciak)