David Bowie, il biopic: Tilda Swinton sarà il Duca Bianco? VIDEO

Lo ha scritto un giornale brasiliano, e non è dato di sapere se sia uno scoop, un'indiscrezione o un'ipotesi. In tutti e tre i casi, è suggestivo immaginare che a interpretare il ruolo del musicista di Brixton nel progettato biopic sulla vita di David Bowie possa essere una donna, l'attrice Tilda Swinton.

Sul progetto cinematografico, rivelato tempo fa da Duncan "Zowie" Bowie, il figlio dell'artista scomparso, si sono già rincorse molte voci. Per la regia è stato fatto il nome di Neil Gaiman ("American Gods", "Sandman"), ma fra i papabili ci sarebbe anche Peter Ramsey, regista di "Spider-Man: un nuovo universo".

Tilda Swinton, che esordì nel "Caravaggio" di Derek Jarman nel 1986, e che abbiamo visto di recente in "Avengers endgame", ha già incrociato la strada di David Bowie quando ha interpretato il video di "The stars (Are out tonight)", diretto da Flora Sigismondi nel 2013, che vi riproponiamo qui sotto.