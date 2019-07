Ben Ottewell I torna in tour in Italia, dopo le date dello scorso autunno: il leader dei Gomez, dopo la data di Faenza ieri 1° luglio sarà in concerto questa sera a Trieste, domani a Prato per arrivare, a Germi - il locale di Manuel Agnelli e Rodrigo D'erasmo, Giovedì 4 luglio

Ottewell ha formato i Gomez nel 1996 nel Southport, in Inghilterra, assieme a Ian Ball (voce, chitarre, armonica), Olly Peacock (batteria, percussioni), Paul Blackburn (basso, voce) e Tom Gray (voce, chitarra, tastiere). Nel 1998 "Bring it on" è un vero e proprio caso, tanto da vincere il Mercury Prize come miglior album sbaragliando i lavori di band più quotate come Massive Attack e Verve. L'anno scorso è stat celebrato con una edizione speciale per 20 anni, stessa sorte che tocca in queste settimane a "Liquid skin", uscito con successo di pubblico e critica nel 1999. La band ha continuato a pubblicare dischi con regolarità fino al 2011, anno di "Whatever’s On Your Mind", ultima uscita, a cui sono seguiti tour e ristampe ma non materiale inedito.

Negli anni successivi Ottewel è autore di tre dischi in 6 anni per la ATO Records, a partire da "Shapes and shadows" del 2011 per arrivare a "A men apart" del 2017. Nei suoi show Ottewell alterna il repertorio solista a i classici dei Gomez, in versione acustica.

