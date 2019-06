Ennio Morricone si ritira: a Lucca l'ultimo concerto della carriera, video

Non poteva che chiudere in Italia il lungo tour con il quale il Maestro Ennio Morricone ha deciso di salutare per l'ultima volta il pubblico, prima di ritirarsi dalle scene. E così, dopo i due concerti all'Arena di Verona dello scorso mese, le sette date alle Terme di Caracalla di Roma e il concerto a Mantova, tra gli ultimi appuntamenti di una tournée che lo ha visto esibirsi dal vivo in tutto il mondo, ieri sera alle Mura Storiche di Lucca il grande compositore e direttore d'orchestra - 90 anni compiuti lo scorso novembre - è salito per l'ultima volta sul podio.

Non ci saranno altri concerti. Quello di ieri sera a Lucca verrà ricordato come l'ultimo atto di una carriera lunga sessant'anni - la tournée è stata battezzata proprio "60 years of music" - che tra le altre cose ha visto Ennio Morricone conquistare due Premi Oscar (quello alla carriera del 2007 e quello per la Miglior colonna sonora con "The hateful eight" nel 2016), tre Golden Globes (per le colonne sonore di "Mission, "La leggenda del pianista sull'oceano" e "The hateful eight"), sei BAFTA e tre Grammy.Durante l'ultimo concerto della sua carriera, il Maestro ha fatto ascoltare diversi brani composti per il grande schermo che hanno contribuito a far restare scolpiti nell'immaginario collettivo film come "Per un pugno di dollari", "Il buono, il brutto, il cattivo" e "C'era una volta il West" di Sergio Leone, "Sacco e Vanzetti" di Giuliano Montaldo, "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto" e "La classe operaia va in paradiso" di Elio Petri, "Mission" di Roland Joffé, "Gli intoccabili" di Brian De Palma e "The hateful eight" di Quentin Tarantino.