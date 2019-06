Diodato, ascolta il nuovo singolo ‘Non ti amo più’

È uscito oggi, 28 giugno, il nuovo singolo di Diodato, “Non ti amo più”, che fa seguito al precedente “Il commerciante”, brano che il cantautore tarantino ha pubblicato lo scorso mese di aprile a circa un anno di distanza da “Essere semplice”. La canzone è stata accompagnata dalla pubblicazione del suo video, diretto da Priscilla Santinelli e prodotto da Borotalco.tv. Potete vederlo qui:

Ecco come la voce di “Babilonia” ha presentato “Non ti amo più”:

Non ti amo più. Che in una vita intera chi ha avuto la fortuna di amare e di essere amato ha probabilmente avuto anche la sfortuna di non amare più o di non essere più amato. È un gioco che si ripete, in continuazione, fino a che non ci si sente troppo stanchi per dirselo ancora, per continuare a giocare, per ricominciare daccapo. Questa non è una storia vera, almeno non una soltanto.