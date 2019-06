Santana, è partito il tour per i vent'anni di ‘Supernatural’

Ha preso il via lo scorso 22 giugno a Phoenix, in Arizon, il tour di Carlos Santana per il ventennale di uno dei dischi più amati del latin-rocker, “Supernatural”. Il chitarrista ha aperto il concerto all’Ak-Chin Pavillon con “Soul Sacrifice”, in onore di un altro importante anniversario, quello della performance di Santana e della sua band nel 1969 allo storico festival di Woodstock, dove i musicisti hanno messo in scena una versione live del brano che è entrata nella storia. L’artista di origini messicane ha proposto anche alcuni nuovi brani come “In Search of Mona Lisa”, dall’EP eponimo, ispirato a un viaggio nella capitale francese, che Santana ha dato alle stampe quest’anno e “Breaking Down the Door”, dalla più recente pubblicazione del musicista, l’album “Africa Speaks”.

Ad aprire il live di Santana sono stati i Doobie Brothers, con un set di 14 canzoni. Domani le due band si sposteranno in California per la prossima tappa della tournée, che si concluderà a fine agosto a New York. Ecco le scalette (e qualche video, purtroppo solo del live di Tom Johnston e soci) di Santana e di quello dei Doobie Brothers:

Santana

1. "Soul Sacrifice"

2. "Jin-go-lo-ba"

3. "Evil Ways" / "A Love Supreme"

4. "(Da Le) Yaleo"

5. "Put Your Lights On"

6. "Hope You're Feeling Better"

7. "Voodoo Child"

8. "Black Magic Woman" / "Gypsy Queen"

9. "Oye Como Va"

10. "Breaking Down the Door"

11. "In Search of Mona Lisa"

12. "Maria Maria"

13. "Foo Foo"

14. "Corazón Espinado"

15. "Toussaint L'Ouverture"

Bis

16. "Sentient Sphere"

17. "Are You Ready"

18. "Smooth"

19. "Love, Peace and Happiness"

Doobie Brothers

1. "Rockin' Down the Highway"

2. "Take Me in Your Arms (Rock Me a Little While)"

3. "Ukiah"

4. "Dark Eyed Cajun Woman"

5. "Clear as the Driven Snow"

6. "Eyes of Silver"

7. Bill Payne keyboard solo

8. "Takin' It to the Streets"

9. "Jesus Is Just Alright"

10. "Without You"

11. "Long Train Runnin'"

12. "China Grove"

Bis

13. "Black Water"

14. "Listen to the Music"