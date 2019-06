Dylan oltre Dylan: l'altro lato di un'icona

È del tutto comprensibile se quando si pensa, si legge, si parla e si scrive di Dylan, è principalmente all’opera del ragazzo dei Sixties che ci riferiamo. Tuttavia, sarebbe imperdonabile credere che quanto da lui prodotto negli ormai quasi cinquant’anni (e quasi trenta album di inediti) successivi non abbia aggiunto nulla, non abbia spostato qualche altro limite e segnato più o meno indelebilmente l’immaginario collettivo. Si tratterebbe di uno sciocco, macroscopico errore.

Messo agli atti che anche nei dischi meno fortunati Dylan ha saputo azzeccare qualcosa di prezioso, non mancano certo dal 1968 in poi lavori estremamente significativi. Tanto per la sua discografia che – di conseguenza – per la discografia pop-rock tutta.

Ci limiteremo qui a indicarne solo alcuni, partendo per esempio da quel Pat Garrett & Billy the Kid (1973) che vide la luce “soltanto” come soundtrack per la celebre pellicola di Sam Peckinpah (nella quale lo stesso Dylan reciterà una parte), in cui ebbe il merito di infilare quell’apoteosi di semplicità, atmosfera, epica e apocalisse che risponde al nome di Knockin’on Heaven’s Door (i Guns N’ Roses ringrazieranno perennemente).

L’anno successivo coincise con il ritorno ai tour, al rock e al sodalizio con la Band, grazie a Planet Waves (1974), un album fatto da undici «cast-iron songs & torch ballads» – come recita la scritta in copertina – tra cui la trepida On A Night Like This e l’innodica Forever Young, dedicata al figlio Jakob.

È stato il preludio al meraviglioso Blood on the Tracks (1975)...

[Articolo di Stefano Solventi originariamente pubblicato su Vinyl n.7]