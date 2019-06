Addio a Dave Bartholomew: il pioniere del rock'n'roll aveva 100 anni

E’ mancato alla veneranda età di 100 anni, compiuti lo scorso 24 dicembre, il musicista produttore e compositore Dave Bartholomew, che ha lavorato a lungo con Fats Domino e che ha scritto l’unica canzone di Chuck Berry che ha guadagnato negli Stati Uniti la posizione numero 1 della classifica, "My Ding-A-Ling".

Il figlio, Dave Bartholomew Jr., ha dichiarato alla Associated Press: "Il suo corpo si è semplicemente rotto. Papà aveva 100 anni e sei mesi. Era giunta l’ora". Lascia moglie, otto figli e venticinque nipoti.

Ispirato da Louis Armstrong, Bartholomew iniziò a suonare la tromba all'età di cinque anni e a lavorare nel circuito delle big-band negli anni '30, diventando bandleader e arrangiatore. Negli anni quaranta inizia a collaborare con Fats Domino e partecipa a vari successi tra i quali "Ain’t That a Shame", "I'm Walking" e altri ancora. Nei primi 14 anni della loro collaborazione, dal 1949 al 1963, entrarono nelle charts più di 100 volte.

Nel 2010 della loro collaborazione disse: “In realtà, non ci siamo mai seduti per scrivere nulla. Io e lui abbiamo solo suonato. Mi ricordo una volta su "I'm in Love Again", siamo usciti fuori e qualcuno disse: "Don’t let the dog bite you". Così tornammo indietro e lo inserimmo nella canzone”.

I suoi brani sono stati interpretati da Elvis Presley, Ricky Nelson, Pat Boone e molti altri, e ha anche avuto qualche singolo di successo da solista, il più noto dei quali è "Country Boy", che raggiunse il numero 14 nella classifica R & B nel 1950.