Camila Cabello, ecco la nuova canzone 'Señorita' con Shawn Mendes

Camila Cabello ha reso disponibile sul Web il video di un nuovo singolo realizzato in duetto con Shawn Mendes: il brano, intitolato "Señorita", vede la cantante cubana naturalizzata statunitense tornare a collaborare con il collega canadese a quattro anni dal loro primo brano congiunto, "I Know What You Did Last Summer" del 2015.

Sia la Cabello che Mendes hanno pubblicato due album di inediti in studio - rispettivamente intitolati senza eccessiva fantasia "Camila" e "Shawn Mendes" - nel corso dell'anno passato: la cantante si è segnalata recentemente per aver contribuito alla registrazione di "Find U Again", brano del produttore e performer Mark Ronson - incluso nel nuovo album dell'artista, "Late Night Feelings" - cofirmato dal leader dei Tame Impala Kevin Parker.