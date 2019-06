Concerti, Cigarettes After Sex: una data in Italia a novembre

La band di Brooklyn, diventata di fatto un punto di riferimento del dream pop, torna in Italia per un'unica data il prossimo autunno. I Cigarettes After Sex saranno in concerto all'Alcatraz di Milano il 14 novembre. I biglietti per la data saranno in vendita dalle ore 10 di questo venerdì, 21 giugno.

È atteso sul mercato per la fine del 2019 il nuovo album della band guidata da Greg Gonzalez: il disco, ideale seguito dell'eponimo disco del 2017, non ha ancora un titolo né una data d'uscita.