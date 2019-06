Elisa: in arrivo un singolo con gli Imagine Dragons

View this post on Instagram

Mentre io e @carlbrave23 inforcavamo carbonare e lui rivoltava magistralmente il sound di VTLVite come fosse il soffritto di un’amatriciana(bbbona) ,gli @imaginedragons mi hanno chiesto di cantare con loro questa canzone.Birds.Bella sorpresa inaspettata e impegnativa visto che ho registrato di notte scappando dalla @fonoprint di Bologna alle date che avevamo a Cesena,Brescia,Reggio Emilia...e dintorni...si eravamo ancora in tour.😱 🚀 Ma come potevo dire di no??? Dopo che io e i @laruaband abbiamo dimostrato amore eterno verso gli Imagine ma sopratutto verso la loro incredibile Radioactive pogando ad @amiciufficiale come se non ci fosse un domani??? Non potevo. Se doveva fà. Altrimenti facevo ‘a cornice e invece vojo fà er quadro. 😂 Tempi moderni.