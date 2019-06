Berlino, prende fuoco il Club der Visionäre

Nella mattina di oggi, 15 giugno, è divampato un incendio nell’iconico locale berlinese Clubder Visionäre, situato nel quartiere di Kreuzberg, una delle zone della movida della capitale tedesca. Le fiamme hanno invaso il Club der Visionäre nel corso di un evento legato al DJ e producer James Brown che coinvolgeva diversi Disc Jockey di Tokyo: nessuno dei presenti, come ha fatto sapere il locale con una nota stampa, è rimasto ferito. Mentre la causa dell’incendio ancora attende di essere chiarita il Club der Visionäre, che ha perso per via delle fiamme una parte della sua struttura, ha dichiarato:

Siamo felici di poter dire che, a differenza di quanto precedentemente riferito, non è stato danneggiato l’intero club, ma solo una sezione della parte superiore del salottino situata sotto il salice piangente, che era chiusa al momento dell’incendio. Ancora una volta, l’area in sé del club non è stata affetta dall’incendio.

E ancora, poco più avanti: