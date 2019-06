Pharrell Williams, ascolta la nuova "The Black Godfather”

Il già leader dei N.E.R.D. ha pubblicato oggi la sua nuova canzone ‘Letter To My Godfather’, tratta dalla colonna sonora del documentario Netflix “The Black Godfather”, che racconta la vita di Clarence Avant, figura di spicco non solo nel mondo della musica ma anche della TV e della politica americana.

Per questo nuovo pezzo, Pharrell Williams ha collaborato con l’amico e collega di vecchia data Chad Hugo. I due insieme formarono nel 1992 i Neptune e negli anni - in qualità di produttori - firmarono alcuni brani divenuti delle vere e proprie hit, come “Hot In Herre” di Nelly.

Ecco il video di “Letter To My Godfather”: