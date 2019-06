Addio a Dr. John

E' scomparso giovedì 6 giugno all'età di 77 anni Dr. John, al secolo Malcolm John Rebennack, autore, performer e leggenda del sound di New Orleans che mescolando blues, pop, jazz, boogie woogie e rock and roll ha scritto una delle pagine più importanti della musica popolare americana: fatale, all'artista nato nel 1941 nella maggiore delle città della Louisiana, è stato un attacco cardiaco.

A dare notizia della perdita è stata la famiglia di Dr. John, per mezzo di una nota pubblicata sui propri canali social ufficiali:

"La famiglia ringrazia tutti coloro che hanno condiviso il suo unico viaggio musicale e chiede privacy in questo momento", si legge nel messaggio: "Le esequie saranno annunciate nei prossimi giorni".

Cresciuto nel quartiere di 3rd Ward, Dr. John ha scoperto i classici del jazz nel negozio di dischi gestito dal padre, imparando, da autodidatta, a suonare tastiere e chitarra, prendendo confidenza con gli strumenti delle sale di incisione: diventato, a soli sedici anni, uno dei session più apprezzati della sua città, dopo aver collaborato con - tra gli altri - Johnny Vincent, James Booker ed Earl King, Rebennack affronterà una delle più grandi sfide della sua carriera nella prima metà degli anni Sessanta, quando perse l'anulare sinistro per le conseguenze di una ferita procuratasi nel corso di una sparatoria nella quale rimase vittima a margine di un concerto a Jackson, Mississippi. Coinvolto in attività illegali come vendita di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione, Dr. John venne condannato a due anni di reclusione, che scontò nel penitenziario di Fort Worth, Texas, prima di trasferirsi a Los Angeles, dove proseguì con successo la sua carriera musicale.

Oltre alle collaborazioni in studio con, tra gli altri, Rolling Stones, Van Morrison, Sonny & Cher e Frank Zappa, Rebennack appare insieme alla Band nello storico documentario firmato da Martin Scorsese "The Last Waltz": vincitore di sei premi Grammy e iscritto nella Rock and Roll Hall of Fame, tra i suoi album più noti si possono ricordare "Gris-Gris" (1968), "Remedies" (1970), "Dr. John's Gumbo" (1972), "Desitively Bonnaroo" (1974) e "City Lights" (1979).

Ecco, di seguito, una selezione di alcuni dei suoi brani più celebri: