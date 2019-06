Melvins, salta il tour europeo 2019

Brutte notizie per i fan dei Melvins: il trio americano capitanato da Buzz Osborne è stato costretto a cancellare tutte le date previste per la prossima estate in Europa - compreso quello che sarebbe stato l'unico passaggio sui palchi italiani per la bella stagione alle porte, previsto in origine per il prossimo 24 giugno al Carroponte di Sesto San Giovanni, alla periferia nord di Milano - a causa di problemi di salute del batterista Dale Crover.

A darne annuncio è stato lo stesso musicista per mezzo di un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della band:

"Mi spiace informarvi ma sono stato costretto a cancellare il nostro imminente tour in Europa", si legge nella nota, firmata direttamente da Crover: "Sono alle prese con un problema alla schiena e al momento non sono in grado di esibirmi. Mi sento malissimo a lasciarvi con questa brutta notizia: voglio assicurarvi che sto lavorando molto duramente per tornare al 100%! Torneremo il prima possibile. Grazie per la comprensione".

L'avvio del tour dei Melvins in Europa era previsto per il prossimo 15 giugno a Briston, in Gran Bretagna: la serie di eventi si sarebbe protratta fino all'11 luglio successivo, data che avrebbe visto la band chiudere la tranche di appuntamenti nel Vecchio Continente a Manchester, sempre in Inghilterra.