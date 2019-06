Psicologi - la recensione di "2001"

"2001" è l'Ep d'esordio degli Psicologi, duo per metà romano e per metà napoletano composto da Lik Kaneki e Drast. Contiene i quattro singoli pubblicati negli ultimi mesi ("Diploma", "Polvere da sparo", "Autostima" e "Alessandra") e una nuova canzone ("Futuro"). Lo abbiamo ascoltato:

I contenuti sono importanti, vicini a quelli del cantautorato vecchio stile, quello cosiddetto "impegnato". Solo che gli Psicologi non vogliono insegnare nulla: non hanno l'atteggiamento di chi è convinto di avere la verità in tasca. La buttano lì: chi vuol capire capisca, chi non vuol capire faccia pure finta di niente - ma è impossibile, far finta di niente. Se stilisticamente possono ricordare Carl Brave x Franco1236, soprattutto nel mix tra cantautorato (le chitarre acustiche sempre in primo piano) e hip hop, ma anche nel modo di ritrarre la Capitale (seppur in maniera meno romantica del duo di "Polaroid" - qui Roma è vista come una gabbia da cui fuggire), a livello di atteggiamento Lil Kaneki e Drast si avvicinano di più agli artisti della scena SoundCloud rap statunitense, su tutti 6ix9ine, Lil Pump e Lil Waune