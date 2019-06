Liam Gallagher, ‘Lyla’ e ‘Columbia’ per la prima volta live da solista

Il minore dei fratelli Gallagher ha portato per la prima volta sul palco come solista i brani degli Oasis “Lyla” (“Don’t Believe The Truth”, 2005) e “Columbia” (“Definitely Maybe”, 1994). Dopo aver presentato dunque per la prima volta dal vivo, alla Round Chapel di Londra, un brano del suo nuovo album “Why me? Why not.”, “Shockwave”, che uscirà ufficialmente domani, 7 giugno, Liam Gallagher non dimentica il passato e attinge al repertorio della band britpop britannica scioltasi nel 2009 per introdurre due nuove canzoni in scaletta. Entrambi i pezzi sono stati proposti dall’ex frontman degli Oasis nel corso dello stesso live, quello di ieri, alla Round Chapel della capitale britannica che ha visto debuttare “Shockwave” all’interno di una setlist che, come di consueto, include già diversi altri brani firmati Oasis, come “Rock’n’Roll Star”, “Morning Glory”, “Some Might Say” e “Cigarettes & Alcohol”, per citarne alcuni. Per la verità “Columbia” era già stata cantanta dal vivo da Gallagher nel 2013, ma insieme ai suoi Beady Eye, band con la quale la voce di “Live Forever” è stata impegnata dal 2009 al 2014 insieme agli altri ex Oasis Gem Archer, Andy Bell e Chris Sharrock. Trovate i video di entrambe le esecuzioni qui:

A proposito della sua prossima fatica solista, “Why me? Why not.”, Liam Gallagher ha promesso a breve nuovi dettagli, anticipando, per il momento, in una nota stampa: "Sarà un album migliore di ‘As You Were’. E questa la dice lunga, perchè è stato un album epico, no?!”.