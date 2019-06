Bay Fest 2019: tutto sulla quinta edizione

Anche nel 2019 torna il Bay Fest, giunto quest'anno alla sua quinta edizione, che avrà tra i suoi protagonisti tre pesi massimi del panorama internazionale come headliner dell’evento: Offspring (in foto), Ska-P e NOFX. L’appuntamento è come da tradizione a cavallo di Ferragosto: lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 agosto 2019 al Parco Pavese di Bellaria Igea Marina (RN).

Gli Offspring tornano in Italia dopo lo show del 2018 e le tre date dell’estate 2017. Attualmente al lavoro sull'ideale seguito di "Days go by" del 2012, sul palco del Bay Fest faranno ascoltare le hit della loro carriera. I NOFX di Fat Mike tornano al Bay Fest per la seconda volta dopo aver suonato sul palco del festival come headliner nell'edizione del 2016.

E poi ci saranno gli Ska-P. Ma non solo: la line up mette insieme nomi come Dead Kennedys, Pennywise, Good Riddance, Less Than Jake, Sick of It All, The Story So Far, Frank Turner, Pup, Masked Intruder, Punkreas, Persiana Jones e Shandon. Inoltre, sull’Acoustic Beach Stage del Beky Bay si esibiranno gratuitamente Dave Hause e Joey Cape.

Questi tutti i dettagli, giornata per giornata - i biglietti sono già in vendita:

12 AGOSTO

Nofx + Sick of It All + Frank Turner + Punkreas + Masked Intruder + All Coasted

Acoustic Beach Stage: Dave Hause

Ingresso singolo giorno: 35€ + d.d.p.

13 AGOSTO

Ska-P + Pennywise + Good Riddance + Less Than Jake + Persiana Jones + Viboras

Acoustic Beach Stage: Joey Cape

Ingresso singolo giorno: 35€ + d.d.p.

14 AGOSTO

The Offspring + Dead Kennedys + The Story So Far + Pup + Shandon + T.F.V.

Ingresso singolo giorno: 38€ + d.d.p.

Abbonamento 3 giorni: 100€ + d.d.p.

Abbonamento 3 giorni con campeggio (4 notti): 150€ + d.d.p.