Kesha, ascolta il nuovo brano 'Rich, White, Straight, Men'

Si intitola "Rich, White, Straight, Men" ("Uomo ricco, bianco ed eterosessuale") il nuovo brano di Kesha, prima prova inedita in studio firmata dalla voce di "Tik Tok" da "Here Comes The Change", canzone pubblicata lo scorso anno all'interno della colonna sonora di "On The Basis Of Sex".

"Rich, White, Straight, Men" affronta, fin dal titolo, temi sociali molto sentiti sia negli Stati Uniti - il muro al confine messicano promosso dall'attuale presidente Donald Trump, o il servizio sanitario universale su base pubblica - che nel resto del mondo, come le disparità di retribuzione tra i generi e i diritti civili accordati alla comunità LGBTQ+.

L'ultimo album di Kesha, "Rainbow", è stato pubblicato nel 2017, e rappresenta la prima prova in studio sulla lunga distanza della cantante dopo la rottura - e la conseguente battaglia legale per presunte violenze psicologiche e molestie sessuali - con il suo ex produttore Dr. Luke (che in ogni caso, attraverso la sua etichetta - controllata da Sony Music - Kemosabe Records ne ha curato la pubblicazione).