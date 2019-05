Ascolta il nuovo EP di Miley Cyrus

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi sui social, tra clip hot a base di banchetti di frutta e la foto di copertina con il top di "Never Mind the Bollocks", è finalmente uscito l'EP di Miley Cyrus.

Si intitola "She's Coming" e include sei nuove tracce, tre delle quali sono state presentate dalla popstar statunitense lo scorso fine settimana in occasione del BBC Radio 1’s Big Weekend, il festival tenutosi a Middlesbrough, Inghilterra.

Stando alle dichiarazioni dell'ufficio stampa "She's Coming" è il primo di tre EP che Miley avrebbe in programma: i prossimi, "She Is Here" e "She Is Everything", dovrebbero uscire rispettivamente entro l'estate e tra l'autunno e l'inverno di quest'anno.

L'EP, che arriva a un anno e mezzo di distanza da "Younger Now", vede la partecipazione di una fitta schiera di produttori e collaboratori. Da Andrew Wyatt dei Miike Snow e Mark Ronson (che, insieme Anthony Rossomando dei Dirty Pretty Things, hanno affiancato Lady Gaga nella stesura di "Shallow") a Ghostface Killah, RuPaul, Swae Lee e Mike WiLL Made-It.

Ad attirare l'attenzione, un verso di "Cattitude", con RuPaul alla voce, che recita “I love you, Nicki, but I listen to Cardi”. Nell'attesa di una risposta della Minaj, ascoltiamo l'EP.