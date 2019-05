Miley Cyrus, video hot per il nuovo disco: guarda

Poteva lei, che del doppio senso ha fatto una cifra mediatica - si veda, al proposito, il suo annuncio di partecipazione al festival (oggi messo in stand-by) Woodstock 50 - farsi sfuggire un motto così - "She Is Coming", traducibile in italiano sia con "Lei sta arrivando" ma anche con "Lei sta venendo" - per lanciare ai suoi follower un post all'altezza della situazione? Certo che no.

Miley Cyrus, che a giorni - più precisamente, il prossimo venerdì, 31 maggio - spedirà nei negozi il suo nuovo EP, già anticipato diverse volte via social dal motto - che diversi osservatori sospettano essere anche il titolo dell'uscita - "She Is Coming", ha postato sui propri canali social un teaser decisamente allusivo:

Di anticipazioni concrete in merito al nuovo lavoro, ovviamente, nemmeno l'ombra, ma tant'è: al momento, le uniche indicazioni in merito al disco sono rappresentate dai tre brani inediti - intitolati "Cattitude", "Dream" e "Mother's Daughter" - che la cantante americana ha eseguito dal vivo in anteprima lo scorso sabato 25 maggio al festival di Radio BBC 1 Big Weekend.