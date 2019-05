Elton John, scaletta e video del primo concerto a Verona

Oggi è arrivato nei cinema italiani "Rocketman", il film di Dexter Fletcher dedicato alla sua vita. Ma è arrivato anche lui in carne ed ossa: Elton John ha portato in Italia il suo "Farewell Yellow Brick Road Tour", per la prima delle tre date nel nosto paese.

Il tutto si è svolto all'Arena di Verona, dove si replica anche domani, 30 maggio. Se non ce la fate, c'è modo di recuperare: il pianista e cantante britannico suonerà alle Mura di Lucca, nel cartellone del Lucca Summer Festival, il 7 luglio.

Intanto, ecco scaletta e un montaggio video del concerto - qua invece la recensione della colonna sonora di "Rocketman"

Scaletta

Bennie and the Jets

All the Girls Love Alice

I Guess That's Why They Call It the Blues

Border Song

Tiny Dancer

Philadelphia Freedom

Indian Sunset

Rocket Man (I Think It's Going to Be a Long, Long Time)

Take Me to the Pilot

Sorry Seems to Be the Hardest Word

Someone Saved My Life Tonight

Levon

Candle in the Wind

Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding

Burn Down the Mission

Daniel

Believe

Sad Songs (Say So Much)

Don't Let the Sun Go Down on Me

The Bitch Is Back

I'm Still Standing

Saturday Night's Alright for Fighting

Bis

Your Song

Goodbye Yellow Brick Road