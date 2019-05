Sufjan Stevens, ascolta due nuovi brani

Si intitolano "Love Yourself" e "With My Whole Heart": sono le due nuove canzondi di Sufjan Stevens per celebrare il Pride Month. Il cantautore americano le ha pubblicate all'interno di un ep, che in realtà contiene 4 canzoni: tre sono versioni di "Love Yourself", compreso un demo del '96 e una "short reprise" di meno di due minuti. "With My Whole Heart" invece completamente nuova, che il cantante descrove come una sfida personale per "scrivere una canzone d'amore allegra e sincera senza conflitti, ansia o autoironia",

Le canzoni hanno uno scopo benefico, per finanziare associazioni che danno supporto alla comunita LGBT l'Ali Forney Center di New York e il Ruth Ellis Center di Detroit. '