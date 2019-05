Rammstein, al via il tour 2019: la scaletta, i video

Benché la band capitanata da Till Lindemann non abbia annunciato show nel nostro Paese inclusi nella prima branca del proprio nuovo tour europeo, la pubblicazione della settima prova in studio dei Rammstein ha letteralmente mobilitato la fan base residente nel Vecchio Continente dei giganti berlinesi dell'industrial metal, che al botteghino hanno ricevuto ottimi riscontri riguardo i prossimi appuntamenti dal vivo programmati sulla sponda orientale dell'oceano Atlantico.

Il gruppo di "Reise, Reise" ha fatto debuttare il proprio show in questi giorni presso la Veltins Arena di Gelsenkirchen, in Germania: il gruppo di "Raise, Raise" - che concluderà la propria residency presso il centro della Renania Settentrionale nella serata di oggi, martedì 28 maggio, ha proposto dal vivo un'ampia selezione dei brani presenti nel nuovo brano, andando a recuperare - nella seconda parte dello spettacolo - anche brani di repertorio poco frequentati dal vivo negli ultimi anni come - tra le altre - "Heirate mich" (assente dagli show della band dal 2001) e "Rammstein" (non eseguita dal vivo dal 2005).

Ecco, di seguito, i brani eseguiti dai Rammstein nel corso della residency tenuta alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, in Germania, tra il 24 e 28 maggio 2019:

1. Was ich liebe (prima volta dal vivo)

2. Links 2-3-4

3. Sex (prima volta dal vivo)

4. Tattoo (prima volta dal vivo)

5. Sehnsucht (non eseguita dal vivo dal 2013)

6. Zeig dich (prima volta dal vivo)

7. Mein Herz brennt

8. Puppe (prima volta dal vivo)

9. Heirate mich (non eseguita dal vivo dal 2001)

10. Diamant (prima volta dal vivo)

11. Deutschland (Remix di Richard Z. Kruspe; prima volta dal vivo)

12. Deutschland (prima volta dal vivo)

13. Radio (prima volta dal vivo)

14. Mein Teil

15. Du hast

16. Sonne

17. Ohne dich

Bis 1:

18. Engel (Scala & Kolacny version)

19. Ausländer (prima volta dal vivo)

20. Pussy (non eseguita dal vivo dal 2013)

Bis 2:

21. Rammstein (non eseguita dal vivo dal 2005)

22. Du riechst so gut

23. Ich will

La prima branca del tour mondiale dei Rammstein, dedicata quasi esclusivamente all'Europa continentale, si concluderà i prossimi 22 e 23 agosto con un doppio appuntamento presso l'Ernst-Happel Stadion di Vienna, in Austria.