Liam Gallagher, il nuovo album è finito

Il già frontman degli Oasis Liam Gallagher ha confermato con un tweet quello che da tempo lui e il suo team stavano anticipando: il nuovo album di Liam Gallagher, ideale seguito dell’esordio solista del 2017, “As You Were”, è pronto. “Album numero 2 in valigia”, ha scritto sul suo profilo il minore dei fratelli d’oro del brit pop, pur senza svelare la data d’uscita del disco, del quale resta sconosciuto anche il titolo.

Album 2 in the bag Dya want some LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) May 25, 2019

A proposito del secondo capitolo discografico in solitaria di Gallagher dopo la parentesi con i Beady Eye non molto si sa, ma negli ultimi mesi qualcosa la voce di “Live Forever” ha svelato. Ci sarà, ad esempio, anche il figlio diciassettenne di Liam, Gene, che ha recentemente fondato una sua band, i Grimmo. Anche il regista del docu-film di prossima uscita “As It Was” Charlie Lightening si è sbilanciato, nel corso di un’intervista con il New Musical Express, sulla nuova musica di Gallagher, presentando il disco come “mega” e come “il suo “What's the story (Morning glory)” e raccontando qualcosa anche di uno dei brani dell’album.

Dopo le tappe dal vivo in Italia dello scorso anno a Milano – sia nel corso dell’inverno e sia in estate - e Padova, il cantante britannico si esibirà dal vivo nella Penisola anche in questo 2019, con un live a Taranto e uno a Barolo, nelle Langhe piemontesi.