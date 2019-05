Amici 2019, il serale: semifinale. Eliminata Tish. Ecco cosa è successo

L’ottava puntata del serale di Amici 2019, l’ultima prima della finale di sabato prossimo, è andata in onda su Canale 5 questa sera. Ecco cosa è successo nella semifinale, chi sono i finalisti e chi è stato eliminato.

Si parte subito con il primo girone: chi arriverà primo si aggiudicherà la maglia che garantirà accesso diretto alla finale di “Amici”, in onda il 25 maggio. L’esibizione che inaugura la puntata di questa sera è quella di Giordana. Seguono Tish, Vincenzo, Alberto e, infine, Rafael. La vittoria va a quest’ultimo: il ballerino è in finale.

Dopo l’intermezzo con lo speciale ospite di questa sera, Renato Zero, che canta con i ragazzi, raggiunto poi anche dai due ballerini, s’inizia con il secondo girone, aperto da Giordana. Dopo la cantante, si esibiscono Tish, Vincenzo e Alberto. La classifica decreta il pari merito di Giordana e Alberto, che si sfidano dunque per l’accesso alla finale. La vittoria va a Giordana, che in maglia dorata si va a sedere accanto a Rafael.

È il momento del terzo girone, che prevede che i primi due concorrenti in classifica decretati dal televoto siano poi giudicati da Luciano Cannito e Beppe Vessicchio. Al via dunque le tre esibizioni, nell’ordine Tish, Vincenzo e Alberto. Arriva la busta e i due nomi scelti sono quello di Alberto e Vincenzo. Il primo raggiunge il microfono e dà il via alla sua esibizione, seguita da quella del ballerino Vincenzo. Cannito e Vessicchio compiono la loro scelta: il vincitore è Alberto.

La sorpresa di Alessandra Amoroso rimanda di qualche istante il momento dell’assegnazione dell’ultima maglia, che vede sfidarsi Tish e Vincenzo. I due concorrenti hanno la possibilità di scegliere un compagno: Rafael raggiunge Tish e Alberto raggiunge Vincenzo. Inizia a sfida e Alberto canta per Vincenzo. È poi il momento di Rafael, che si esibisce per Tish, che è di scena subito dopo e si cimenta con l’Auto-Tune. Vincenzo, in testa, affronta la sua prova di improvvisazione. Torna in scena, in felpa dorata, Alberto, a supporto di Vincenzo, per poi lasciare il campo all’esibizione di Rafael. Si prosegue con l’esibizione di Tish e poi con quella di Vincenzo. La maratona non si ferma ed è ancora la volta di Tish e, infine, nuovamente di Vincenzo.

Un momento di pausa con il ritorno di Renato Zero, che canta ad “Amici” il suo ultimo singolo, “Mai più da soli”, e si torna subito nel vivo della sfida con la chiusura del televoto. Tish viene eliminata: sarà Vincenzo ad andare in finale con i suoi compagni.

L’ottava puntata di “Amici” si avvia a conclusione con l’esibizione di J-Ax, parte della giuria speciale che questa sera supporta quella composta dai professori della “scuola”, sulle note del suo ultimo brano, “Ostia lido”. La giudice Loredana Berté canta poi il suo "Tequila e San Miguel", scritto da Calcutta e Tommaso Paradiso per la produzione di Takagi & Ketra. Appuntamento sabato 25 maggio, con l’ultima puntata di “Amici 2019”.