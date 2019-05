Volbeat, Baroness e Danko Jones: una data in Italia a ottobre

Toccherà anche lo Stivale il tour che vede gli headliner Volbeat affiancati a Baroness e Danko Jones. Le band saranno impegnate in un tour europeo a partire dal prossimo 23 settembre e saranno in Italia per un'unica data.



Il concerto è previsto per il 14 ottobre e si terrà al Fabrique di Milano.



I Volbeat sono in procinto di pubblicare il loro settimo album in studio "Rewind, Replay, Rebound", che uscirà il prossimo 2 agosto; i Baroness invece saranno sul mercato con un nuovo lavoro il 14 giugno ("Gold & Grey"). I Danko Jones hanno recentemente pubblicato il loro nono disco in studio "A Rock Supreme".

La prevendita dei biglietti partirà dalle ore 10.00 di venerdi 24 maggio.

Queste le date del tour europeo:



9/23 Newcastle, UK – Academy O2

9/24 Glasgow, UK – Academy

9/26 London, UK – Brixton Academy

9/28 Bristol, UK – Academy O2

9/30 Birmingham, UK – Academy

10/1 Manchester, UK – Apollo

10/3 Belfast, UK – Ulster Hall

10/4 Dublin, IRE – Olympia

10/6 Paris, FR – Olympia

10/7 Luxembourg, LUX – Rockhal

10/9 Madrid, SP – La Riviera

10/10 Lisbon, PT – Coliseu

10/12 Barcelona, SP – Razzmatazz

10/14 Milan, IT – Fabrique

10/29 Warsaw, PO – Torwar

10/31 Prague, CZ – O2 Universum

11/1 Berlin, DE – Mercedes-Benz Arena

11/3 Stuttgart, DE – Schleyerhalle

11/5 Zurich, CH – Hallenstadion

11/7 Frankfurt, DE – Festhalle

11/8 Munich, DE – Olympiahalle

11/10 Leipzig, DE – Arena

11/11 Hamburg, DE – BarclayCard Arena

11/14 Cologne, DE – Lanxess Arena

11/17 Vienna, AT – Stadthalle

11/19 Amsterdam, NL – Ziggo Dome

11/21 Antwerp, BE – Lotto Arena

11/27 Helsinki, FI -Hartwall Arena

11/29 Stockholm, SE – Tele2 Arena