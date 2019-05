Bruce Springsteen, subito un altro singolo da 'Western stars'

Lo ha annunciato sempre su Instagram, dove alla fine di aprile si era divertito a stuzzicare la curiosità dei suoi fan con alcune misteriose immagini prima di svelare tutti i dettagli del suo nuovo album di inediti. Una foto che lo ritrae all'interno di un'automobile, seduto al volante a guardare fuori dal finestrino. E una didascalia brevissima: "'There goes my miracle' coming soon". Così Bruce Springsteen ha lasciato intendere che è in arrivo già un nuovo singolo estratto da "Western stars" dopo il primo singolo "Hello sunshine", pubblicato in concomitanza con l'annuncio del disco.

La seconda anticipazione dell'album che segna il ritorno del Boss sulle scene discografiche è "There goes my miracle", che nella tracklist del disco occupa l'undicesima posizione. Non è stata svelata la data d'uscita della canzone, che verrà presumibilmente pubblicata entro la fine del mese, anticipando così di poco l'arrivo di "Western stars" nei negozi di musica", fissato per il prossimo 14 giugno.

"Western stars" è il primo album di inediti di Springsteen dai tempi di "Wrecking ball", uscito nel 2012 e seguito nel 2014 da "High hopes", che però conteneva - oltre ad alcuni inediti - anche rielaborazioni di canzoni già pubblicate in precedenza dal rocker.